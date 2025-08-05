Амантай-кажы грозит до двух лет тюрьмы из-за инцидента с пенсионеркой
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Скандально известному активисту Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы. В полиции завели уголовное дело после того, ка казахстанка обвинила его в нападении, сообщает сайт телеканала КТК.
По данным телеканала, ранее лидера антиядерного движения "Аттан" обвинили в нападении на пожилую женщину.
Инцидент произошел рано утром 4 июля. Мужчина в национальной одежде с посохом в руке столкнул пенсионерку с лестницы. 76-летняя Бигайша Бектенбаева попала в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию.
В отношении активиста завели уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной.
Далее по уголовному делу будет проведен еще ряд комплексных следственных мероприятий и принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Источник: КТК
Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции.
Позже публикацию прокомментировали в полиции.
Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.
Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272416-amantay-kazhy-grozit-do-dvuh-let-tyurmy-iz-za-incidenta-s-pensionerkoy/
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