Амантай-кажы грозит до двух лет тюрьмы из-за инцидента с пенсионеркой

Скандально известному активисту Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы. В полиции завели уголовное дело после того, ка казахстанка обвинила его в нападении, сообщает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, ранее лидера антиядерного движения "Аттан" обвинили в нападении на пожилую женщину.

Инцидент произошел рано утром 4 июля. Мужчина в национальной одежде с посохом в руке столкнул пенсионерку с лестницы. 76-летняя Бигайша Бектенбаева попала в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию.

В отношении активиста завели уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной.

Далее по уголовному делу будет проведен еще ряд комплексных следственных мероприятий и принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции.

Позже публикацию прокомментировали в полиции.

Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.

Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.

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