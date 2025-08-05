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      Амантай-кажы грозит до двух лет тюрьмы из-за инцидента с пенсионеркой

      Опубликовано:

      Мужчина толкает женщину
      Мужчина толкает женщину. Кадр из видео: t.me/egovpress

      Скандально известному активисту Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы. В полиции завели уголовное дело после того, ка казахстанка обвинила его в нападении, сообщает сайт телеканала КТК.

      По данным телеканала, ранее лидера антиядерного движения "Аттан" обвинили в нападении на пожилую женщину.

      Инцидент произошел рано утром 4 июля. Мужчина в национальной одежде с посохом в руке столкнул пенсионерку с лестницы. 76-летняя Бигайша Бектенбаева попала в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию.

      В отношении активиста завели уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

      "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной.

      Далее по уголовному делу будет проведен еще ряд комплексных следственных мероприятий и принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

      Источник: КТК

      Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции.

      Позже публикацию прокомментировали в полиции.

      Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.

      Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.

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