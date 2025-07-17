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    Происшествия

      "Ничего плохого не сказала": обвинившая Амантая-кажы в нападении пенсионерка не может ходить

      Опубликовано:

      Пострадавшая Бигайша Бектенбаева
      Пострадавшая Бигайша Бектенбаева. Кадр из видео: телеканал KTK

      Женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка, сообщает сайт телеканала KTK.

      По данным телеканала, пострадавшей оказалась 76-летняя Бигайша Бектенбаева. Пожилая женщина поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.

      "В половине шестого утра я открыла дверь и вышла на улицу. Я разговаривала с охранником. А потом подошел Амантай-кажы. Я поздоровалась и сказала: "Жума кабыл болсын". Я пропустила его первым. Я думала, он поздоровается в ответ, а он взял и толкнул меня. Внезапно я упала. Тот даже не обернулся и не помог мне встать. Хотя я ничего плохого не сказала ему", - рассказала пенсионерка.

      Бигайша Бектенбаева работает медицинской сестрой в спортивном комплексе. Говорит, там все и произошло, прямо у входа в учреждение. Теперь, после этой встречи, она еще долго будет на больничном. Пожилая женщина не может ходить.

      "Она разговаривала изначально с охранником. Потом заходит этот Амантай-кажы. Здоровается, заходит: "Жума кабыл болсын". Он поворачивается, на видео все видно: он просто поворачивается и со всей силой толкает мою мать. Она падает с лестницы. И уже не встает оттуда.

      Он даже не подходит помогать, что-либо делать, какую-нибудь помощь оказывать. Несколько переломов. С двух сторон поставили железо, так как мать у меня пожилая. У меня требование – наказать виновника. Почему такие люди должны ходить, причинять боль, страдания? Здорового человека сделал калекой", - заявила дочь женщины Раиса Бесхарагаева.

      83-летний Амантай-кажы является общественным активистом и возглавляет антиядерное движение "Аттан". Известен своими экстравагантными выходками. В национальной одежде и с посохом в руках неоднократно выходил на митинги. И даже несколько раз пытался баллотироваться в президенты. Сейчас Амантай-кажы избегает журналистов и не отвечает на звонки. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

      Пострадавшую отправили на амбулаторное лечение домой. Ей предстоит длительная реабилитация. Женщина требует наказать нападавшего. По результатам судебно-медицинской экспертизы станет ясно, какую ответственность понесет предполагаемый виновник.

      Источник: KTK

      Напомним, накануне в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции.

      Ранее в Сети появилась информация о том, что в Қонаеве мужчина избил жену при свидетелях и продолжает оказывать давление, пытаясь силой вернуть ее домой. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, зарегистрировано уголовное дело.

      В Жамбылской области ссора между казахстанцем и его свояченицей привела к уголовному делу. Мужчину обвинили в том, что он ударил женщину по голове. Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге).

      В Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

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