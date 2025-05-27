"Довел до приступа агрессии": посетитель зоопарка разозлил тигра в Шымкенте

В зоопарке Шымкента заявили, что ударивший страуса посетитель также разозлил тигра, которого в итоге он "довел до приступа агрессии", сообщает Седьмой канал. Нарушитель уже задержан.

По данным телеканала, в Шымкенте задержали мужчину, который пугал животных в городском зоопарке, а также ударил страуса. Сообщается, что личность молодого человека установлена, он доставлен в полицию. По факту возбуждено дело по статье "Хулиганство".

А представители зоопарка сообщили, что от действий юноши пострадал не только страус, но и тигр.

"Он перелез через ограждение и попытался нанести физический вред страусу. Кроме того, разозлил тигра, доведя его до приступа агрессии. Мы хотим напомнить, что несоблюдение правил может привести к крайне неприятным последствиям.

У страусов есть свои методы защиты - они активно используют ноги и клюв. Если бы он их разозлил, все могло бы закончиться печально", - сказал заведующий отделом зоопарка Багдат Амзебекулы.

Напомним, ранее в зоопарке сообщили, что один из посетителей зоопарка залез в вольер к страусу и ударил его ногой. Отмечалось, что инцидент вызвал возмущение пользователей Сети.

В августе прошлого года в Сети появилось видео с зоопарка, где неизвестный, находясь рядом с вольером со львами, кидает в них камни. На инцидент отреагировали в зоопарке Алматы.

Также в прошлом году глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.

Позже на требование провести расследование смерти белого медведя ответили в зоопарке Алматы. Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков сообщил, что у 17-летнего полярного медведя обнаружили опухоль.