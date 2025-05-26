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Эзотерика

Посетитель ударил страуса в зоопарке Шымкента

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Мужчина залез к страусу
Мужчина в вольере. Кадр из видео: instagram.com/shymkentzoo/

В Шымкенте один из посетителей зоопарка залез в вольер к страусу и ударил его ногой, а также намеренно пугал животных, передает NUR.KZ со ссылкой на зоопарк города.

Как сообщается в официальном аккаунте зоопарка Шымкента в Instagram, 25 мая около 18:00 в зоопарке произошел неприятный инцидент.

"Несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение "Переход за ограждение запрещен", один из посетителей нарушил порядок: перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных", - рассказали в зоопарке.

Сообщается, что инцидент попал на видео, снятое другим посетителем.

"Если вы узнали этого человека — просим сообщить нам. При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы", - отметили в зоопарке.

Инцидент вызвал возмущение пользователей Сети.

"Найти и наказать! Чтобы было уроком!", "Его самого за решетку надо, неадекватного такого", " "Видно, что пьяный в дым, идет шатается", - написали комментаторы.

Журналист NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Шымкента, но ответа пока не получил.

Ранее акимат Алматы прокомментировал слухи о "переносе" зоопарка. Он останется в южной столице на прежнем месте, переезд в другой город не планируется. До 2028 года предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка в соответствии с международными стандартами.

В зоопарке Алматы сняли на видео реакцию тигров, которым в вольер поместили елку. Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство. Ранее администрация зоопарка обратилась с просьбой приносить елки животным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249058-posetitel-udaril-strausa-v-zooparke-shymkenta/