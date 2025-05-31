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Эзотерика

Пнул страуса в зоопарке Шымкента: несовершеннолетний хулиган поставлен на учет в полиции

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Парень залез к страусу
Парень в вольере. Кадр из видео: instagram.com/shymkentzoo/

Стали известны новые подробности инцидента в зоопарке Шымкента - хулиган, который пнул страуса, оказался несовершеннолетних, передает сайт телеканала КТК.

Полиции удалось установить его личность. Участник нашумевшего видео оказался несовершеннолетним. Дело дошло до суда.

Теперь за поведением парня будут строго следить - его поставили на учет.

Отмечается, что он не только пнул страуса, но и прыгал на клетки других животных, а также дразнил хищников.

За такое поведение пришлось не только самому хулигану, но и его родителям.

"С несовершеннолетним и его родителями была проведена профилактическая беседа. Кроме того, правонарушитель был поставлен на учет в полиции. Собранные материалы по факту мелкого хулиганства направлены в суд. Решением суда правонарушитель привлечен к ответственности", - объяснили в полиции города.

Источник: КТК

Напомним, недавно в Сети появилось видео о том, как в Шымкенте один из посетителей зоопарка залез в вольер к страусу и ударил его ногой, а также намеренно пугал животных.

В зоопарке Шымкента заявили, что ударивший страуса посетитель также разозлил тигра, которого в итоге он "довел до приступа агрессии"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250843-pnul-strausa-v-zooparke-shymkenta-nesovershennoletniy-huligan-postavlen-na-uchet-v-policii/