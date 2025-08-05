До 36 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 5 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают солнечную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

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