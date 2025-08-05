Двухлетний ребенок потерялся в горах Алматинской области

Ребенок 2023 года рождения потерялся в горной местности национального природного парка "Кольсайские озера". Его разыскали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, сегодня на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пропаже ребенка 2023 года рождения в горной местности государственного национального природного парка "Кольсайские озера", расположенного на территории Кегенского района.

"Для проведения поисково-спасательной операции был направлен механизированный патруль дежурной смены оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области.

В результате оперативных поисков ребенок был найден. Медицинская помощь не потребовалась. Мальчик передан родителям", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее трое подростков отправились в горы в районе Шымбулака, но не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели нашли их, эвакуировали с обрыва и передали родным.

Ранее в горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители.

В июне в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута, заблудившись в горах. Спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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