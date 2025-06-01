Девушки заблудились ночью в горах Алматы
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В районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута - на помощь им пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, инцидент произошел сегодня в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, где три девушки сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности.
На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. Добраться до места было непросто: путь пролегал через пересеченную местность с ограниченной видимостью и крутыми склонами, маршрут приходилось проходить пешком.
Несмотря на сложные условия, включая каменистый рельеф и ограниченную навигацию, спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась.
Напомним, ранее в мае спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.
До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.
А в феврале четверо подростков при спуске с гор в Алматинской области заблудились и не смогли самостоятельно найти путь обратно. На помощь пришли спасатели. Подростков спустили с гор и передали родителям в присутствии сотрудников полиции.
Добавим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251056-devushki-zabludilis-nochyu-v-gorah-almaty/