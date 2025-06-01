Девушки заблудились ночью в горах Алматы

В районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута - на помощь им пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, инцидент произошел сегодня в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, где три девушки сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности.

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. Добраться до места было непросто: путь пролегал через пересеченную местность с ограниченной видимостью и крутыми склонами, маршрут приходилось проходить пешком.

Несмотря на сложные условия, включая каменистый рельеф и ограниченную навигацию, спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, ранее в мае спасатели подняли кинологический расчет и БПЛА для того, чтобы найти туриста - гость из Вьетнама заблудился в горах Алматы.

До этого поисковые работы на высоте более 3 тыс. метров провели спасатели - в горах в Алматинской области потерялся молодой человек.

А в феврале четверо подростков при спуске с гор в Алматинской области заблудились и не смогли самостоятельно найти путь обратно. На помощь пришли спасатели. Подростков спустили с гор и передали родителям в присутствии сотрудников полиции.

Добавим, МЧС недавно озвучило правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.