Троих подростков эвакуировали с гор в районе Шымбулака

Трое подростков отправились в горы в районе Шымбулака, но не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели нашли их, эвакуировали с обрыва и передали родным, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, вечером спасателям поступило сообщение о том, что трое подростков не могут самостоятельно спуститься с гор в районе Шымбулака - тропа обрывалась, спуститься вниз было невозможно. Геолокация была передана, связь с ними поддерживалась.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выдвинулась на помощь с поста "Медеу".

Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения.

Спасатели обнаружили подростков - двух юношей 2007 г. р. и одну девушку 2008 г. р. В медицинской помощи они не нуждались. С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва.

После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.

Напомним, ранее в горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители.

Вчера мы писали, что спасатели МЧС РК пришли на помощь туристу из Южной Кореи - мужчина получил травму при падении.

В июне в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута, заблудившись в горах. Спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали.

До этого в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь на месте и организовали спуск группы вниз по ущелью.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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