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    Троих подростков эвакуировали с гор в районе Шымбулака

    Опубликовано:

    Подростки в горах
    Подростки в горах. Фото: МЧС РК

    Трое подростков отправились в горы в районе Шымбулака, но не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели нашли их, эвакуировали с обрыва и передали родным, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, вечером спасателям поступило сообщение о том, что трое подростков не могут самостоятельно спуститься с гор в районе Шымбулака - тропа обрывалась, спуститься вниз было невозможно. Геолокация была передана, связь с ними поддерживалась.

    Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно выдвинулась на помощь с поста "Медеу".

    Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения.

    Спасатели обнаружили подростков - двух юношей 2007 г. р. и одну девушку 2008 г. р. В медицинской помощи они не нуждались. С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва.

    После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.

    Напомним, ранее в горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители.

    Вчера мы писали, что спасатели МЧС РК пришли на помощь туристу из Южной Кореи - мужчина получил травму при падении.

    В июне в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута, заблудившись в горах. Спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали.

    До этого в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь на месте и организовали спуск группы вниз по ущелью.

    Правила безопасности в горах

    Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

    • не ходите в горы в одиночку;
    • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
    • основную часть похода выполняйте до обеда;
    • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
    • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

    "Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.При походе в горы необходимо также:

    • рассчитывать свои физические возможности;
    • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
    • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

    Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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