16-летний россиянин пошел на ледник Богдановича и потерялся (видео)

В горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня граждане Российской Федерации обратились к спасателям: с их слов когда они находились в Талгарском перевале, а их 16-летний сын один ушел в сторону ледника Богдановича и перестал выходить на связь.

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Несмотря на сложный горный маршрут, спасатели оперативно поднялись на Талгарский перевал и пешим ходом направились в сторону ледника.

"В ходе поисковой операции подросток был благополучно найден. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. После осмотра спасатели начали спуск на перевал, где подростка уже ожидали его родители", - рассказали в МЧС.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).