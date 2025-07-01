16-летний россиянин пошел на ледник Богдановича и потерялся (видео)
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В горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сегодня граждане Российской Федерации обратились к спасателям: с их слов когда они находились в Талгарском перевале, а их 16-летний сын один ушел в сторону ледника Богдановича и перестал выходить на связь.
На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.
Несмотря на сложный горный маршрут, спасатели оперативно поднялись на Талгарский перевал и пешим ходом направились в сторону ледника.
"В ходе поисковой операции подросток был благополучно найден. Он находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. После осмотра спасатели начали спуск на перевал, где подростка уже ожидали его родители", - рассказали в МЧС.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261361-16-letniy-rossiyanin-poshel-na-lednik-bogdanovicha-i-poteryalsya-video/
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