Казахстанец согласился ежемесячно платить 200 тыс. тенге по кредиту, взятому его знакомым

Казахстанец согласился на просьбу знакомого оформить на себя банковский кредит и с учетом начисленных процентов оказался должен 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании задолженности рассмотрели в Шуском районном суде.

"Гражданин уговорил своего знакомого оформить на себя банковский кредит на сумму 1,9 млн тенге, обещая выплачивать его самостоятельно. Однако впоследствии ответчик не исполнил своих обязательств, в результате чего сумма задолженности с учетом начисленных процентов выросла до 3 млн тенге", - установил суд.

Истец неоднократно пытался решить спор в досудебном порядке. Как отметили в суде, это не дало результата - ответчик игнорировал его обращения.

Тогда мужчина был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности в размере более 3 млн тенге.

В результате применения судом примирительных процедур стороны достигли медиативного соглашения. По его условиям ответчик обязался ежемесячно выплачивать задолженность в размере 200 тыс. тенге.

Соглашение утвердил суд. Истцу вернули госпошлину. Определение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что казахстанка потеряла 2 млн тенге из-за мошенников. Эту сумму взыскали с человека, на чей счет она перевела деньги. Он утверждал, что лишь выполнил просьбу звонившего и затем перевел сумму третьим лицам.

В Жамбылской области вынесли приговор местной жительнице, которая обманула свекровь и оформила на нее несколько кредитов. Подсудимая вину признала в полном объеме, а доказательства по делу не оспаривала.

В Восточном Казахстане 28-летнюю местную жительницу, мать 5 детей, осудили за мошенничество - она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия.

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