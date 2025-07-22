Казахстанец согласился выполнить просьбу и оказался должен 2 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Казахстанец согласился выполнить просьбу и оказался должен 2 млн тенге

      Опубликовано:

      Грустный мужчина
      Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: 9nong / Getty Images

      Казахстанка потеряла 2 млн тенге из-за мошенников. Эту сумму взыскали с человека, на чей счет она перевела деньги. Он утверждал, что лишь выполнил просьбу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка.

      "Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее деньги с депозитного счета. Чтобы предотвратить "незаконное списание", звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счет. Доверившись, она перечислила ответчику 2 млн тенге", - рассказали в суде.

      В итоге жительница Шымкента обратилась в суд и указала, что перевела деньги на счет ответчика под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица. Она подала иск о взыскании с ответчика 2 млн тенге как неосновательного обогащения.

      Суд первой инстанции принял во внимание материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, в рамках которого женщину признали потерпевшей.

      "Ответчик (так называемый дроппер) пояснил, что получил деньги от истца по просьбе того же звонившего и затем перевел их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение", - отметили в суде.

      В связи с этим действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств.

      Суд указал, что мужчина, являясь держателем банковской карты, несет полную персональную ответственность за ее использование, а также за все операции по своему банковскому счету.

      "Он должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность", - уточнили в суде.

      С учетом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения.

      Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Решение суда уже вступило в законную силу.

      Ранее стало известно, что потерявшая 26 млн тенге казахстанка не смогла вернуть деньги. В ЗКО иск потерявшей деньги женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения.

      Жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут - речь идет о сумме в 400 тыс. тенге.

      А супруги из Кокшетау взяли кредиты на 18 млн тенге и отдали эти деньги мошенникам. Они получили несколько звонков от якобы сотрудников ЦОН, "Cyberpol" и Министерства юстиции.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.