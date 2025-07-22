Казахстанец согласился выполнить просьбу и оказался должен 2 млн тенге
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Казахстанка потеряла 2 млн тенге из-за мошенников. Эту сумму взыскали с человека, на чей счет она перевела деньги. Он утверждал, что лишь выполнил просьбу, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительнице Шымкента позвонил неизвестный, представившись сотрудником Национального банка.
"Он сообщил, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее деньги с депозитного счета. Чтобы предотвратить "незаконное списание", звонивший предложил 61-летней женщине перевести средства на указанный им счет. Доверившись, она перечислила ответчику 2 млн тенге", - рассказали в суде.
В итоге жительница Шымкента обратилась в суд и указала, что перевела деньги на счет ответчика под влиянием обмана и в результате мошеннических действий неизвестного лица. Она подала иск о взыскании с ответчика 2 млн тенге как неосновательного обогащения.
Суд первой инстанции принял во внимание материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, в рамках которого женщину признали потерпевшей.
"Ответчик (так называемый дроппер) пояснил, что получил деньги от истца по просьбе того же звонившего и затем перевел их третьим лицам. Однако он не смог подтвердить законные основания получения этих средств и не предпринял попыток выяснить их происхождение", - отметили в суде.
В связи с этим действия по распоряжению деньгами были расценены судом как самостоятельное использование полученных средств.
Суд указал, что мужчина, являясь держателем банковской карты, несет полную персональную ответственность за ее использование, а также за все операции по своему банковскому счету.
"Он должен осознавать риски своих действий, понимать возможность вовлечения в противозаконные схемы и нести ответственность до тех пор, пока не докажет свою невиновность", - уточнили в суде.
С учетом изложенного суд взыскал с ответчика в пользу истца 2 млн тенге в качестве неосновательного обогащения.
Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что потерявшая 26 млн тенге казахстанка не смогла вернуть деньги. В ЗКО иск потерявшей деньги женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения.
Жительница Костанайской области лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть средств ей вернут - речь идет о сумме в 400 тыс. тенге.
А супруги из Кокшетау взяли кредиты на 18 млн тенге и отдали эти деньги мошенникам. Они получили несколько звонков от якобы сотрудников ЦОН, "Cyberpol" и Министерства юстиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267511-kazahstanec-soglasilsya-vypolnit-prosbu-i-okazalsya-dolzhen-2-mln-tenge/
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