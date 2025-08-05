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    "Подставил свой BMW под удар и спас людей": видео происшествия в Алматы появилось в Сети

    Опубликовано:

    Место происшествия
    Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dimashblog/

    В Сети появилась информация о том, что в Алматы у КАМАЗа на ходу открутилось колесо и покатилось на пешеходов - владелец BMW подставил под удар автомобиль, чтобы защитить людей, передает NUR.KZ.

    Публикация появилась в Instagram пользователя Dimashblog. Очевидец опубликовал видео, в котором заснял место происшествия и сообщил, что катившееся вниз колесо КАМАЗа могло убить человека - его спас мужчина, перекрывший дорогу своим автомобилем.

    Снявший видео поблагодарил водителя BMW, представившегося Сергеем, и пожелал ему иметь еще 100 таких машин, и даже больше.

    Добавим, что в закрытом Telegram-канале Jagdai по этой ситуации сообщается, что водитель поблагодарил всех, кто переживал и предлагал помощь с ремонтом, но подчеркнул, что в этом нет необходимости: восстановлением он занимается сам, а машина застрахована.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы, но к моменту публикации новости мы еще не получили ответа.

    Напомним о других ДТП в Казахстане с участием грузовиков КАМАЗ. Так, в июле Toyota зажало между КамАЗом и бетономешалкой в Астане. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

    В Алматы водитель грузовика марки "КамАЗ" не справился с управлением, в итоге произошло опрокидывание авто. Водитель грузовика погиб на месте аварии. Расследованием данного факта заняты сотрудники районного УП.

    До этого в мае водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с КамАЗом в Алматинской области - его госпитализировали в больницу.

    Что делать при попадании в ДТП

    На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

    • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
    • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
    • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
    • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

    По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

    • составить схему ДТП;
    • протокол осмотра места ДТП;
    • административный протокол;
    • отобрать объяснения;
    • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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