"Подставил свой BMW под удар и спас людей": видео происшествия в Алматы появилось в Сети
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В Сети появилась информация о том, что в Алматы у КАМАЗа на ходу открутилось колесо и покатилось на пешеходов - владелец BMW подставил под удар автомобиль, чтобы защитить людей, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram пользователя Dimashblog. Очевидец опубликовал видео, в котором заснял место происшествия и сообщил, что катившееся вниз колесо КАМАЗа могло убить человека - его спас мужчина, перекрывший дорогу своим автомобилем.
Снявший видео поблагодарил водителя BMW, представившегося Сергеем, и пожелал ему иметь еще 100 таких машин, и даже больше.
Добавим, что в закрытом Telegram-канале Jagdai по этой ситуации сообщается, что водитель поблагодарил всех, кто переживал и предлагал помощь с ремонтом, но подчеркнул, что в этом нет необходимости: восстановлением он занимается сам, а машина застрахована.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы, но к моменту публикации новости мы еще не получили ответа.
Напомним о других ДТП в Казахстане с участием грузовиков КАМАЗ. Так, в июле Toyota зажало между КамАЗом и бетономешалкой в Астане. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.
В Алматы водитель грузовика марки "КамАЗ" не справился с управлением, в итоге произошло опрокидывание авто. Водитель грузовика погиб на месте аварии. Расследованием данного факта заняты сотрудники районного УП.
До этого в мае водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с КамАЗом в Алматинской области - его госпитализировали в больницу.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272308-podstavil-svoy-bmw-pod-udar-i-spas-lyudey-video-proisshestviya-v-almaty-poyavilos-v-seti/
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