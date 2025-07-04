Toyota зажало между КамАЗом и бетономешалкой в Астане (видео)

В Астане произошло ДТП с участием трех транспортных средств - легкового автомобиля и грузовых машин. Они столкнулись на одном из мостов, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.

В Instagram-аккаунте zhaloby.astana опубликовали видео с места ДТП. Проезжающие мимо очевидцы запечатлели смятую машину, которую с двух сторон подпирали КамАЗ и бетономешалка.

Комментарий под видео оставил полк патрульной полиции ДП Астаны.

"Водитель автомашины "Shacman", следуя по мосту проспекта Кошкарбаева, допустил столкновение с автомашиной "Toyota", где последняя допустила наезд на автомашину "КамАЗ", стоящую на проезжей части в неисправленном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя автомашины "Shacman" возбуждено административное производство, материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

Сегодня также сообщалось, что в Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек.

До этого жуткая авария произошла в Астане - в результате случившегося погиб водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.

А в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover, где пострадали два человека.