Toyota зажало между КамАЗом и бетономешалкой в Астане (видео)
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В Астане произошло ДТП с участием трех транспортных средств - легкового автомобиля и грузовых машин. Они столкнулись на одном из мостов, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.
В Instagram-аккаунте zhaloby.astana опубликовали видео с места ДТП. Проезжающие мимо очевидцы запечатлели смятую машину, которую с двух сторон подпирали КамАЗ и бетономешалка.
Комментарий под видео оставил полк патрульной полиции ДП Астаны.
"Водитель автомашины "Shacman", следуя по мосту проспекта Кошкарбаева, допустил столкновение с автомашиной "Toyota", где последняя допустила наезд на автомашину "КамАЗ", стоящую на проезжей части в неисправленном состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.
В отношении водителя автомашины "Shacman" возбуждено административное производство, материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.
Сегодня также сообщалось, что в Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек.
До этого жуткая авария произошла в Астане - в результате случившегося погиб водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста "Арыс", не справился с управлением.
А в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover, где пострадали два человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2262489-toyota-zazhalo-mezhdu-kamazom-i-betonomeshalkoy-v-astane-video/
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