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"КамАЗ" перевернулся в Алматы: погиб водитель (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла сегодня утром в Медеуском районе Алматы - в результате аварии погиб водитель грузовика, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Инцидент имел место сегодня утром, в 7:15. Водитель грузовика марки "КамАЗ" двигался по подъездной дороге одного из садоводческих обществ и не справился с управлением.

В итоге произошло опрокидывание авто.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

В результате произошедшего водитель грузовика погиб на месте аварии.

Расследованием данного факта заняты сотрудники районного УП.

Как пишет Zakon.kz, грузовая машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб в ходе ДТП. Кроме того, перевернувшийся "КамАЗ" перекрыл дорогу.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255466-kamaz-perevernulsya-v-almaty-pogib-voditel-foto/