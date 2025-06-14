"КамАЗ" перевернулся в Алматы: погиб водитель (фото)
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Трагедия произошла сегодня утром в Медеуском районе Алматы - в результате аварии погиб водитель грузовика, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.
Инцидент имел место сегодня утром, в 7:15. Водитель грузовика марки "КамАЗ" двигался по подъездной дороге одного из садоводческих обществ и не справился с управлением.
В итоге произошло опрокидывание авто.
В результате произошедшего водитель грузовика погиб на месте аварии.
Расследованием данного факта заняты сотрудники районного УП.
Как пишет Zakon.kz, грузовая машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб в ходе ДТП. Кроме того, перевернувшийся "КамАЗ" перекрыл дорогу.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255466-kamaz-perevernulsya-v-almaty-pogib-voditel-foto/