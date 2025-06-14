"КамАЗ" перевернулся в Алматы: погиб водитель (фото)

Трагедия произошла сегодня утром в Медеуском районе Алматы - в результате аварии погиб водитель грузовика, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Инцидент имел место сегодня утром, в 7:15. Водитель грузовика марки "КамАЗ" двигался по подъездной дороге одного из садоводческих обществ и не справился с управлением.

В итоге произошло опрокидывание авто.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате произошедшего водитель грузовика погиб на месте аварии.

Расследованием данного факта заняты сотрудники районного УП.

Как пишет Zakon.kz, грузовая машина снесла заборы, опору газовой трубы, а также электрический столб в ходе ДТП. Кроме того, перевернувшийся "КамАЗ" перекрыл дорогу.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.