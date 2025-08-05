Актюбинка заплатила 6 млн тенге за отдых, а потом вернула деньги

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Актюбинка заплатила 6 млн тенге за отдых, а потом вернула деньги

    Опубликовано:

    Паспорта РК и чемодан в путешествие
    Чемодан и паспорта Казахстана. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

    Казахстанка заплатила турагенту 6 млн тенге, но не отдохнула и вернула свои деньги через суд. Она получила и компенсацию морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Актобе в 2023 году заключила договор с турагентом - ТОО, которое обязалось оказать ей туристские услуги. Женщина оплатила порядка 6 млн тенге - всю стоимость услуг. Реализацией туристического продукта занялся туроператор - другое ТОО.

    Однако спустя 2 года женщина обратилась в суд с иском о расторжении договора, взыскании 6 млн тенге в солидарном порядке и компенсации морального вреда.

    Несостоявшаяся туристка отметила несоответствие условий договора и деятельности турагентства законодательству, нарушение требований закона о защите прав потребителей.

    Суд Актобе, рассмотрев дело, указал на отсутствие в договоре сведений о расположении отелей, условиях отдыха и проезда, мерах страхования, безопасности и др.

    "При таких обстоятельствах договор нельзя признать соответствующим требованиям, предъявляемым к типовому договору на туристское обслуживание, поскольку незаконно исключены его существенные положения. Это повлекло предоставление неполной и недостоверной информации о туристском продукте и является основанием для расторжения договора, возникновения права на возмещение убытков", - установил суд.

    Турагент не ответил на досудебную претензию истца о расторжении договора и возврате 6 млн тенге.

    Суд удовлетворил иск. Договор на туробслуживание расторгли. В пользу актюбинки взысканы более 6 млн тенге, в том числе 100 тыс. тенге компенсации за моральный вред.

    Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее казахстанцы пожаловались на некоторые пансионаты на Алаколе. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты.

    В области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за неудовлетворительных условий проживания. Она потребовала вернуть деньги.

    В ВКО вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 142 млн тенге. Она заключала договоры на отдых за границей.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.