Актюбинка заплатила 6 млн тенге за отдых, а потом вернула деньги

Казахстанка заплатила турагенту 6 млн тенге, но не отдохнула и вернула свои деньги через суд. Она получила и компенсацию морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Актобе в 2023 году заключила договор с турагентом - ТОО, которое обязалось оказать ей туристские услуги. Женщина оплатила порядка 6 млн тенге - всю стоимость услуг. Реализацией туристического продукта занялся туроператор - другое ТОО.

Однако спустя 2 года женщина обратилась в суд с иском о расторжении договора, взыскании 6 млн тенге в солидарном порядке и компенсации морального вреда.

Несостоявшаяся туристка отметила несоответствие условий договора и деятельности турагентства законодательству, нарушение требований закона о защите прав потребителей.

Суд Актобе, рассмотрев дело, указал на отсутствие в договоре сведений о расположении отелей, условиях отдыха и проезда, мерах страхования, безопасности и др.

"При таких обстоятельствах договор нельзя признать соответствующим требованиям, предъявляемым к типовому договору на туристское обслуживание, поскольку незаконно исключены его существенные положения. Это повлекло предоставление неполной и недостоверной информации о туристском продукте и является основанием для расторжения договора, возникновения права на возмещение убытков", - установил суд.

Турагент не ответил на досудебную претензию истца о расторжении договора и возврате 6 млн тенге.

Суд удовлетворил иск. Договор на туробслуживание расторгли. В пользу актюбинки взысканы более 6 млн тенге, в том числе 100 тыс. тенге компенсации за моральный вред.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее казахстанцы пожаловались на некоторые пансионаты на Алаколе. Несмотря на бронь и предоплату, по приезде отдыхающие обнаружили, что их номера заняты.

В области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за неудовлетворительных условий проживания. Она потребовала вернуть деньги.

В ВКО вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 142 млн тенге. Она заключала договоры на отдых за границей.

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