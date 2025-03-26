Казахстанцы хотели отдохнуть за границей, но потеряли около 143 млн тенге
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В ВКО вынесли приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 142 млн тенге. Она заключала договоры на отдых за границей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по п.1, 3 ч.3 ст.190 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере, в отношении двух и более лиц) рассмотрели в суде №2 Усть-Каменогорска.
"С января по декабрь 2023 года подсудимая обманным путем заключила договоры с 91 потерпевшим, согласно которым обязалась предоставить им услуги отдыха за границей, в свою очередь, потерпевшие, не подозревая о преступных намерениях гражданки, переводили ей денежные средства. Общая сумма похищенных денежных средств составила 142 781 162 тенге", - установил суд.
Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься туристическим бизнесом на 6 лет.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание по делу, суд не установил.
Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права работать в сфере коммерческой деятельности, а именно заниматься туристическим бизнесом, на 3 года.
Гражданские иски 87 потерпевших удовлетворили в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.
В прошлом году стало известно, что несколько десятков человек пострадали от деятельности турагента из Усть-Каменогорска. Люди отдали не меньше 100 млн тенге. При этом компания на рынке работала более 10 лет и раньше имела хорошую репутацию.
А житель Астаны доверился знакомому, который обещал незабываемый отдых на Филиппинах за определенную сумму. Но в итоге житель столицы остался и без отдыха, и без денег. Сумма ущерба составила более 500 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230679-kazahstancy-hoteli-otdohnut-za-granicey-no-poteryali-okolo-143-mln-tenge/