Педагог из Атырау подарила дом знакомой и не смогла оформить на себя квартиру

В Атырау учителю предоставили в аренду 2-комнатную квартиру из жилфонда, но отказали в ее приватизации, так как женщина владела недостроенным домом, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2011 году педагогу с 30-летним стажем из Атырау предоставили в аренду двухкомнатную квартиру площадью 68,3 кв.м. из государственного жилищного фонда.

Однако через три года отдел жилищной инспекции отказал женщине в приватизации, ссылаясь на то, что за ней ранее числилась жилая недвижимость, отчужденная другому лицу.

Педагог, являющаяся выпускницей детского дома, оспорила отказ суде. В иске она отметила, что добросовестно оплачивала аренду квартиры.

"Фактически ей ранее был предоставлен земельный участок, на котором она построила небольшой дом площадью 20,5 кв. м. Из-за отсутствия финансов строительство не было завершено: дом остался без окон и отделки, непригодным для проживания. Впоследствии женщина подарила его знакомой", - пояснили в суде.

На момент обращения в суд она и ее сын не имели жилья в собственности. Как работник бюджетной организации с общим трудовым стажем 43 года она сочла, что имеет право на приватизацию квартиры по остаточной стоимости.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело, указал на положения Закона "О жилищных отношениях", по которым на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. м. жилой площади.

"При рассмотрении обращения истца уполномоченным органом были допущены нарушения административной процедуры: не были приняты меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, не заслушаны доводы заявителя, а протокол жилищной комиссии принят до отчуждения ею жилого дома", - установил суд.

Кроме того, доводы истца о передаче дома другому лицу не были должным образом проверены.

С учетом изложенного суд удовлетворил требования педагога. Госорган обязали принять благоприятный административный акт, предоставляющий истцу право на приватизацию квартиры.

Административный орган согласился с решением суда и не обжаловал его в апелляционной инстанции. Судебный акт вступил в законную силу и подлежит исполнению.

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