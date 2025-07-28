Казахстанке пришлось обращаться в суд после переезда в другой город

Казахстанку лишили места в очереди на жилье при переезде из Кызылорды в Актобе. Женщина добилась восстановления своего места, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в 2012 году кызылординку поставили в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "неполная семья" в составе социально уязвимой группы населения.

В 2021 году женщина сменила место жительства и зарегистрировалась в Актобе. В связи с переездом в другой город отдел жилищной инспекции Кызылорды исключил ее из очереди на жилье на основании соответствующего приказа.

В 2024 году казахстанка вновь вернулась в Кызылординскую область. Обратившись в отдел жилищной инспекции для уточнения своей очередности, она узнала, что ее исключили из очереди в связи с переездом в другой город.

Женщина обратилась в специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области с иском о признании приказа отдела жилищной инспекции незаконным.

Она указала, что является матерью-одиночкой, переезд был временным и связан с трудовой деятельностью, а в настоящее время она вернулась в Кызылорду, зарегистрирована по месту жительства в доме отчима, нуждается в жилье и просила обязать Кызылординский городской отдел жилищной инспекции восстановить ее очередность с 2012 года.

"Реализация мер государственной поддержки в виде обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения не должна зависеть от осуществления гражданином права выбора места жительства", - пришел к выводу суд.

Решением суда приказ об исключении истца из очереди признали незаконным. Отдел жилищной инспекции Кызылорды обязался восстановить женщину в очереди с 2012 года по категории "неполная семья" из числа социально уязвимых групп населения.

С 24 мая 2025 года встать в очередь на получение жилой недвижимости могут все совершеннолетние казахстанцы, у которых в последние 5 лет не было жилья или оно признано аварийным. Первоочередное право останется за социально уязвимыми слоями населения - между ними будут распределять 70% выделяемого жилья.

Чтобы встать в жилищную очередь в Казахстане, нужно авторизоваться в личном кабинете на портале Центра обеспечения жильем и подать заявку. Весь процесс может занять менее получаса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.