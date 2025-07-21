Госслужащая не получила квартиру из-за наследства и подала в суд в Петропавловске

В Петропавловске отдел ЖКХ обязали заключить договор купли-продажи квартиры с женщиной, которая одна воспитывает троих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, жительница Петропавловска, одна воспитывающая троих несовершеннолетних детей, с 2007 года состояла на учете нуждающихся в жилье по категории "государственный служащий".

После смерти родителей она унаследовала 1/4 часть жилого дома площадью 20,2 кв. м. (в том числе 10,5 кв. м. жилой площади) в селе Ольшанка.

В 2023 году истец передала принадлежащую ей долю дома по договору дарения соседке. Спустя год по программе кредитования очередников местных исполнительных органов ей была распределена квартира в Петропавловске.

Однако отдел жилищно-коммунального хозяйства отказал женщине в заключении договора купли-продажи, сославшись на то, что ранее отчужденное жилье было пригодным для проживания (п.2 ст.72 Закона "О жилищных отношениях").

Обращаясь в суд, женщина потребовала обязать отдел ЖКХ заключить с ней договор купли-продажи.

Суд, изучив материалы дела, установил, что унаследованное жилье площадью 10,5 кв. м. не соответствует санитарным и техническим требованиям. Общая площадь доли составляет 20,2 кв. м., тогда как в соответствии с п.1 ст.75 Закона "О жилищных отношениях" установленная норма жилой площади - не менее 15 кв. м. на одного человека.

Кроме того, отделом ЖКХ не было учтено наличие в семье разнополых детей, что требует обеспечения условий для их раздельного проживания в соответствии с действующими нормами.

Суд удовлетворил требования истца и обязал отдел ЖКХ заключить договор купли-продажи с участником жилищной программы.

Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области 42 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помогли восстановить жилищные права. Так, в одном случае в Кокшетау при подаче заявки сироте было отказано в постановке в очередь без каких-либо оснований. В другом - в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка сироты, два года жил посторонний человек.

А жительница Павлодара, оставшаяся без попечения родителей, подала иск в суд к отделу жилищных отношений и акиму города и добилась изменения своего места в очереди на получение жилья из госфонда. Суд посчитал, что по вине административных органов она не получила жилье.

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