Карагандинка 26 лет прожила в чужой квартире, не зная об этом

Жительница Караганды получила квартиру в 1998 году и 26 лет проживала в ней с сыном, однако в прошлом году выяснилось, что жилье имеет другого владельца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, СМАС Карагандинской области рассмотрел административный иск местной жительницы к акимату Караганды и ГУ "Отдел жилищных отношений Караганды" о признании незаконными действий по отказу в предоставлении жилья, о понуждении принять благоприятный административный акт о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда.

Истец не согласилась с отказом ГУ в предоставлении жилья, указывая в обосновании иска, что 20 октября 1998 года ей был выдан ордер на квартиру, расположенную в 15-м микрорайоне Караганды.

"С указанного времени она в ней проживала вместе с сыном. В 2024 году выяснилось, что данная квартира не находится в коммунальной собственности, а имеет собственников. Решением суда района им. Бокейхана ордер на жилье признан недействительным. Она вселилась в данную квартиру не самовольно, а с ведома и согласия местного исполнительного органа. По вине государственного органа семья осталась без жилья", - установил суд.

В отзыве ответчик указал, что в данный момент юридически свободного жилья в Караганде не имеется, но при его наличии жилье женщине будет предоставлено.

Так, решением суда района имени Бокейхана города Караганды от 26 марта 2024 года установлено, что квартира, предоставленная истцу в 1998 году местными исполнительными органами, не имеет статуса объекта государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом.

Квартира является объектом частной собственности, право собственности на нее не было прекращено, квартира не поступила в коммунальную собственность, следовательно, не могла быть предоставлена для проживания.

"Таким образом, местными исполнительными органами были допущены нарушения при принятии решения о предоставлении жилища истцу, то есть незаконный административный акт был принят по вине административного органа, при этом виновного поведения истца не имеется", - пояснили в суде.

С учетом установленных обстоятельств по делу суд пришел к выводу, что местными исполнительными органами необоснованно и незаконно отказано женщине в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда, поскольку она по вине местных исполнительных органов лишилась ранее предоставленного ей жилища.

Решением СМАС административный иск был удовлетворен. Также суд обязал акимат Караганды в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу принять благоприятный административный акт о предоставлении женщине жилища из государственного жилищного фонда. Решение суда уже вступило в законную силу.

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