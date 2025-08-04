Сбежавших воспитанниц детского дома нашли в Алматинской области

В Алматинской области нашлись две несовершеннолетние воспитанницы детского дома, которых полиция разыскивала две недели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Сегодня мы писали, что 18 июля две девочки самовольно покинули детское учреждение Алматы. Сбегали несовершеннолетние и раньше, но полицейские их находили и возвращали обратно. В этот раз поиски затянулись на две недели.

Недавно от пресс-службы Департамента полиции Алматы поступила информация, что воспитанниц детского дома нашли сотрудники криминальной полиции города.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области. В настоящее время обе доставлены в Управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода", - сообщили в ДП города.

В пресс-службе отметили, что обеспечение безопасности несовершеннолетних остается приоритетным направлением в работе полиции.

Однако не все поиски пропавших завершаются положительно. Так, в Шымкенте 21 июля вышла из дома и пропала 26-летняя Дияна Онгарбаева. Ее искали волонтеры. К сожалению, стало известно, что девушка погибла.

Также несколько дней назад в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Позже стало известно о его гибели.

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