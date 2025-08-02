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      Пропавшую в Шымкенте девушку нашли убитой

      Опубликовано:

      Дияна Онгарбаева
      Дияна Онгарбаева. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

      В Шымкенте 21 июля вышла из дома и пропала 26-летняя Дияна Онгарбаева. Ее искали волонтеры. К сожалению, стало известно, что девушка погибла, передает NUR.KZ.

      Информация о гибели пропавшей девушки появилась у волонтеров. В ДП Шымкента сообщили, что уголовное дело возбудили по факту убийства.

      "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан и водворен в следственный изолятор.

      В настоящее время по делу проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.

      В департаменте полиции предупредили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

      Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

      Ранее сотрудники департамента криминальной полиции МВД раскрыли убийство, совершенное в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области. Установлено, что мужчина был убит из корыстных побуждений - преступник похитил у него денежные средства в размере 1,5 млн тенге, а тело закопал в Алматы в районе водопроводного узла. Там провели раскопки и обнаружили фрагменты человеческих костей, которые принадлежали жертве.

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