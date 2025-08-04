Сбежавших воспитанниц детского дома две недели разыскивают в Алматы

В Алматы полиция разыскивает двух воспитанниц детского дома, самовольно покинувших учреждение. К поискам присоединились и волонтеры, передает NUR.KZ.

Информация о пропаже двух воспитанниц детского дома появилась на Instagram-странице волонтерского движения Lider.kz.

Согласно информации волонтеров, девочки пропали еще 18 июля.

Особые приметы пропавшей Б.К. 2009 года рождения: рост 155-157 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, длинные, глаза карие. Была одета в черную футболку и черные штаны.

Особые приметы пропавшей Ч.М. 2010 года рождения: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в черную футболку и светло-голубые джинсы.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту самовольного ухода двух воспитанниц одного из детских учреждений города Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено розыскное дело.

Отмечается, что девочки и ранее неоднократно покидали учреждение, каждый раз их находили и возвращали полицейские.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление их местонахождения.

Отметим, что по аналогичным случаям ранее с руководством учреждения уже проводилась профилактическая и разъяснительная работа, в том числе о необходимости усиления контроля за воспитанниками", - добавили в полиции.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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