Спящих на полу детей и пьяную кассиршу заметили в общественном туалете в Актау

По словам жителей Актау, при посещении общественного туалета на набережной они увидели, что на полу помещения спали дети, а кассир находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Lada.kz.

Супружеская пара из Актау рассказала о вопиющей ситуации, происходящей в общественном туалете на набережной в 15 микрорайоне.

"Мы - пенсионеры, сегодня просто вышли на прогулку по набережной. Муж решил зайти в общественный туалет, и мы были шокированы тем, что там увидели. Во-первых, кассир - женщина в явном состоянии алкогольного опьянения взяла с нас оплату. А внутри прямо на полу лежали и спали дети. Вскоре туда зашли еще мужчина с ребенком и женщина, тоже нетрезвые. Они начали с нами ругаться и запрещали снимать происходящее на телефон. Это возмутительно, особенно для общественного места, куда приходят отдыхать семьи с детьми", - рассказала жительница Актау.

По словам женщины, в общественном туалете имелась еще одна отдельная комната, где также спали подростки.

"Туалет превратили в какое-то сборище непонятных людей, кругом грязь и антисанитария", - пожаловалась жительница.

Она попросила городскую администрацию обратить внимание на происходящее и принять меры.

"Я очень надеюсь, что городские власти примут меры. Ведь, как-никак, это общественное место, там всегда много отдыхающих. А если туда зайдет подросток? Это же небезопасно. Или турист. Какое впечатление у него останется? Прямо рядом с туалетом гостиница", - сказала жительница.

В городской администрации предоставили официальный комментарий по ситуации в подземном общественном туалете.

"Сегодня, 4 августа, кассир общественного туалета в 15А микрорайоне находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и с детьми. В связи с данным инцидентом акимат Актау вынес строгий выговор организации, ответственной за содержание данного объекта. Кассир уволена", - говорится в ответе отдела жилищно-коммунального хозяйства города.

Общественный туалет на набережной. Фото: lada.kz

В акимате отметили, что общественные места и расположенные на их территории объекты находятся под ежедневным контролем.

Ранее нацкомпания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс. Их попросили не игнорировать оборудованные туалеты и не справлять нужду прямо под открытым небом, зачастую - возле самих санитарных узлов.

В 2023 году Антикор заявил, что акимат Актау потратил 87 млн тенге на неработающие туалеты, которые были установлены на набережной. В городском отделе ЖКХ заверили, что четыре из пяти модульных туалетов ввели в эксплуатацию.

А в области Абай возле Семея построили придорожный туалет по цене квартиры - за 22 млн тенге. При этом сам объект не работает и уже начал разрушаться.

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