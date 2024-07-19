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Неработающий туалет по цене квартиры сняли на видео близ Семея

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Туалет за 22 млн
Туалет. Кадр из сюжета: телеканал KTK

На трассе в области Абай построили придорожный туалет, который пока еще не работает, но уже начал разрушаться, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, рядом с Семеем простаивает туалет по цене квартиры. Его установили на трассе в прошлом году, но объект до сих пор не работает и уже начал разрушаться.

Телеканал поделился видео одной из посетительниц туалета, которая показала, что он пока не работает.

"В области Абай в степи построили за 22 миллиона туалет общественный. Работники есть, а туалет сам не работает", - сказала автор видео.

Жителям и общественникам удалось выяснить: цену придорожной уборной можно сравнить с благоустроенной квартирой в городе.

Чиновники говорят, старались ради удобства туристов и перевозчиков - установили сразу два модульных объекта, создали условия для лиц с ограниченными возможностями. Предусмотрели антивандальные унитазы и мойки, камеры видеонаблюдения, отопление, кондиционер и водоснабжение. Вот только все это так и не подключено.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асем Нурланкызы.

"На сегодняшний день модульный объект временно не функционирует в связи с дополнительной подготовительной работой. До ввода в эксплуатацию объект охраняется подрядной организацией", - заявила Нурланкызы.

Источник: KTK

Ранее депутат мажилиса Марат Башимов выразил недовольство платными туалетами в национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области.

"Но обдираловка начинается со въезда: "Плати". Ладно все это! Но когда видишь картину, где мама с тремя детьми стоит возле туалета и надо за каждого платить по 150 тенге, - это вызывает возмущение", - написал Башимов.

Также сообщалось, что астанчанин провалился в уличный туалет рядом с заправкой, пытаясь достать упавший смартфон. На место приехали скорая помощь и спасатели.

Отметим, что несколько лет назад состояние придорожных туалетов в Казахстане критиковал премьер-министр Олжас Бектенов, который тогда занимал должность первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136534-nerabotayushchiy-tualet-po-cene-kvartiry-snyali-na-video-bliz-semeya/

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