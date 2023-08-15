Туалет. Фото: gov.kz

Акимат Актау потратил 87 млн тенге на неработающие туалеты, которые были установлены на набережной, передает официальный сайт Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Как отметили в ведомстве, мониторинг социальных сетей показал, что акимат Актау установил 5 общественных туалетов на городской набережной, но жители не могли ими воспользоваться.

Борцы с коррупцией изучили государственные закупки и выявили несоответствия в процедурах подписания актов выполненных работ по установке модульных туалетов.

"Несмотря на то, что фактические работы не были выполнены, отдел ЖКХ через 2 дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в размере 87 млн тенге", - отметили в региональном Антикоре.

Данный факт зарегистрировали, по нему проводится проверка. В случае подтверждения нарушений будут приняты меры в установленном законом порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Сарыбастау Жамбылской области экс-руководитель отдела ЖКХ, директор ГКП "Кордай Су" и предприниматель должны были построить водонапорную башню, стоимость которой составляет 12,3 млн тенге.

Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показали, что фактически водонапорная башня не была построена.

"В ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 млн тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой", - сообщили в прокуратуре региона.

В итоге экс-руководитель отдела ЖКХ был осужден на 8 лет лишения свободы, а предпринимателю назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032517-akimat-aktau-potratil-87-mln-tenge-na-nerabotayuschie-tualety/