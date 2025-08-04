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    Семейчанин оказался в суде после смерти матери, взявшей кредит в 117 млн тенге

    Опубликовано:

    Коридор в квартире
    Квартира. Иллюстративное фото: Jacek Kadaj / Getty Images

    В области Абай суд удовлетворил иск банка об установлении факта принятия наследства мужчиной, мать которого задолжала 117 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решение по делу, в рамках которого банк обратился с иском к казахстанцу об установлении факта принятия наследства, оставшегося после смерти его матери, вынес межрайонный суд по гражданским делам Семея.

    В 2009 году банк и мать ответчика заключили кредитный договор на сумму более 117 миллионов тенге. В обеспечение обязательств в залог была передана квартира, принадлежавшая ее матери, бабушке ответчика.

    Впоследствии обе женщины скончались, а квартира осталась в залоге. По мнению банка, сын заемщицы фактически принял наследство, поскольку проживает в квартире с 2020 года, оплачивает коммунальные услуги и использует имущество по назначению.

    Ответчик иск не признал. Он ссылался на пропуск банком срока исковой давности и утверждал, что имущество юридически принадлежало его бабушке. Он также заявил, что банк не подтвердил правопреемство от другого банка и не имеет оснований для предъявления требований.

    Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что такие действия казахстанца, как проживание в квартире, ее содержание, несение расходов, соответствуют признакам фактического принятия наследства, закрепленным в Гражданском кодексе.

    "При этом отсутствие свидетельства о праве на наследство не препятствует признанию наследства принятым", - отметили в суде.

    Суд указал, что срок исковой давности в данном случае не подлежит применению, поскольку речь идет о признании факта принятия наследства, а не взыскании задолженности.

    "Действия ответчика не соответствуют принципам добросовестности, так как он фактически унаследовал имущество, но отказывается оформить свои права официально", - подчеркнул суд.

    В результате суд удовлетворил иск банка, признав, что ответчик принял наследство в виде квартиры после смерти своей матери. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Речь идет о квартире. Других наследников первой очереди у мужчины не было.

    В Петропавловске госслужащая не получила квартиру из-за наследства. После смерти родителей она унаследовала 1/4 часть жилого дома площадью 20,2 кв. м в селе. Женщина обратилась в суд.

    Мужчина купил 3-комнатную квартиру в Кызылорде за 120 тыс. тенге, но не стал ее собственником. Права собственности добилась его вдова через 27 лет.

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