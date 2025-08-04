Семейчанин оказался в суде после смерти матери, взявшей кредит в 117 млн тенге

В области Абай суд удовлетворил иск банка об установлении факта принятия наследства мужчиной, мать которого задолжала 117 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решение по делу, в рамках которого банк обратился с иском к казахстанцу об установлении факта принятия наследства, оставшегося после смерти его матери, вынес межрайонный суд по гражданским делам Семея.

В 2009 году банк и мать ответчика заключили кредитный договор на сумму более 117 миллионов тенге. В обеспечение обязательств в залог была передана квартира, принадлежавшая ее матери, бабушке ответчика.

Впоследствии обе женщины скончались, а квартира осталась в залоге. По мнению банка, сын заемщицы фактически принял наследство, поскольку проживает в квартире с 2020 года, оплачивает коммунальные услуги и использует имущество по назначению.

Ответчик иск не признал. Он ссылался на пропуск банком срока исковой давности и утверждал, что имущество юридически принадлежало его бабушке. Он также заявил, что банк не подтвердил правопреемство от другого банка и не имеет оснований для предъявления требований.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что такие действия казахстанца, как проживание в квартире, ее содержание, несение расходов, соответствуют признакам фактического принятия наследства, закрепленным в Гражданском кодексе.

"При этом отсутствие свидетельства о праве на наследство не препятствует признанию наследства принятым", - отметили в суде.

Суд указал, что срок исковой давности в данном случае не подлежит применению, поскольку речь идет о признании факта принятия наследства, а не взыскании задолженности.

"Действия ответчика не соответствуют принципам добросовестности, так как он фактически унаследовал имущество, но отказывается оформить свои права официально", - подчеркнул суд.

В результате суд удовлетворил иск банка, признав, что ответчик принял наследство в виде квартиры после смерти своей матери. Решение суда уже вступило в законную силу.

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