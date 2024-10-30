Кызылординец купил 3-комнатную квартиру за 120 тысяч тенге

Мужчина купил 3-комнатную квартиру в Кызылорде за 120 тыс. тенге, но не стал ее собственником. Права собственности добилась его вдова через 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Кызылорды приобрел в 1997 году трехкомнатную квартиру за 120 тыс. тенге.

"Продавец написал расписку о продаже квартиры, передал покупателю технический паспорт и ключи от квартиры. Но договор купли-продажи не заключался, квартира не была зарегистрирована на имя покупателя, и по документам квартира осталась собственностью продавца", - установил суд.

Впоследствии покупатель умер, и вдова обратилась к продавцу с просьбой зарегистрировать квартиру по наследству на свое имя.

В связи с тем, что продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на квартиру.

Она указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, то есть более 27 лет несет бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт.

В связи с тем, что продавец переехал в Алматы, в данное время не имеет возможности оформить документ, казахстанка просила суд признать право собственности на квартиру.

Сам продавец признал иск, подтвердив продажу квартиры в 1997 году.

"Согласно ч.1 ст.240 ГК гражданин или юридическое лицо, не являющиеся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как собственным недвижимым имуществом в течение 7 лет приобретают право собственности на это имущество", - пояснили в суде.

На судебном заседании подтвердилось, что истец не имеет задолженности по коммунальным платежам, платит налоги и более 27 лет пользуется квартирой добросовестно, открыто и постоянно.

С учетом этого суд признал право собственности вдовы на квартиру. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее житель Караганды через суд вернул в свою собственность квартиру, которую он вследствие заблуждения подарил знакомому, а тот продал недвижимость за 100 тыс. тенге. Все это время прежний хозяин с семьей продолжал проживать в ней.

А в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. Объявился настоящий собственник квартир, который угрожает им выселением.