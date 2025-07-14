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    Два иностранца хотели покорить пик Шукур, но застряли в горах Алматы

    Опубликовано:

    Мужчина в горах
    Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как рассказали в министерстве, иностранцы не смогли самостоятельно вернуться город, так как один из туристов получил травму ноги. Геолокация пострадавших определялась, связь поддерживалась.

    "Для проведения спасательной операции выдвинулась совместная группа спасателей РОСО МЧС РК, ЦМК и Службы спасения Алматы. Преодолев сложный путь в ночное время через горную местность, спасатели начали подъем в сторону предполагаемого местонахождения туристов", - говорится в сообщении.

    В итоге пострадавших нашли в высокогорной зоне, после чего транспортировали туриста. В итоге туристов эвакуировали с перевала.

    Отметим, ранее в МЧС напоминали правила безопасности в горах:

    • не ходите в горы в одиночку;
    • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях; 
    • основную часть похода выполняйте до обеда; 
    • не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности; 
    • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб; 
    • обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

    Напомним, ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

    До этого гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата" в алматинских горах. На помощь туристу пришли спасатели.

    Также в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму.

    А в конце марта девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы - при спуске с гор туристка поскользнулась и травмировала руку. Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

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