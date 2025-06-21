Женщина получила травмы на горе Кокшетау в Боровом
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Сегодня акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, сегодня Акмолинские спасатели в очередной раз поднялись на гору Кокшетау в Бурабайском районе.
На этот раз они оказали помощь туристке. Из-за полученных травм и дезориентации женщина не смогла самостоятельно спуститься. Спасатели спустили женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.
"МЧС просит соблюдать меры безопасности на горе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните "112"! - призывают спасатели.
Напомним, в конце марта девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы - при спуске с гор туристка поскользнулась и травмировала руку. Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.
А три дня назад, 18 июня, гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата" в алматинских горах. На помощь туристу пришли спасатели.
Ранее в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257998-zhenshchina-poluchila-travmy-na-gore-kokshetau-v-borovom/
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