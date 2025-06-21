Женщина получила травмы на горе Кокшетау в Боровом

Сегодня акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, сегодня Акмолинские спасатели в очередной раз поднялись на гору Кокшетау в Бурабайском районе.

На этот раз они оказали помощь туристке. Из-за полученных травм и дезориентации женщина не смогла самостоятельно спуститься. Спасатели спустили женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

"МЧС просит соблюдать меры безопасности на горе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните "112"! - призывают спасатели.

Напомним, в конце марта девушку, которая получила травму, спасли в горах Алматы - при спуске с гор туристка поскользнулась и травмировала руку. Пострадавшей сотрудники Центра медицины катастроф оказали экстренную медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

А три дня назад, 18 июня, гражданин Китая получил травму на вершине "Три брата" в алматинских горах. На помощь туристу пришли спасатели.

Ранее в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. На помощь заблудившимся пришли спасатели.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты. При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).