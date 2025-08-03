Жара +40 градусов и пожарная опасность: синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану

Синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану, на понедельник, 4 августа. По стране ожидается сильная жара, ветер, шквал, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 4 августа в Костанайской области ожидаются гроза, туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Мангистауской области ожидается пыльная буря. Днем ожидается сильная жара +38 ...+40 градусов.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря.

На западе Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +35 ...+39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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На западе Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +35 ...+39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На западе Актюбинской области ожидается сильная жара +36 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара +35 ...+38 градусов. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.

В Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Карагандинской области ожидается гроза.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. В Алматы днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах, днем на востоке, западе, в горных районах области Жетісу ожидаются гроза, град.

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