Жара до +30 и ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день недели
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 3 августа. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
По данным синоптиков, в Алматы температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
В Астане днем воздух прогреется до +21-го, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра - 9,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.
Ранее синоптики рассказали, что в первые дни августа в Казахстане погоду будет определять северный антициклон - в стране будут дожди и ветер.
А накануне штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматы, Астане, Шымкенте и по регионам Казахстана на воскресенье, 3 августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271558-zhara-do-30-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-nedeli/
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