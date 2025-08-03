Жара до +30 и ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 3 августа. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, в Алматы температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

В Астане днем воздух прогреется до +21-го, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра - 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +21 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в первые дни августа в Казахстане погоду будет определять северный антициклон - в стране будут дожди и ветер.

А накануне штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматы, Астане, Шымкенте и по регионам Казахстана на воскресенье, 3 августа.

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