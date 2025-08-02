Грозу и град обещают в двух мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 2 августа. В двух мегаполисах возможны гроза и град. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы может быть небольшой дождь, также ожидаются гроза и град. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра 3-8, временами порывы 18 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют умеренный дождь, могут быть гроза и град. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра: 8-13 м/с.

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