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    Грозы, ливни и сильный ветер: непогода обрушится на Казахстан

    Опубликовано:

    Непогода
    Непогода. Иллюстративное фото: iiievgeniy/Getty Images

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматы, Астане, Шымкенте и по регионам Казахстана на воскресенье, 3 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

    В Алматы днем 3 августа ожидаются гроза и ветер, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Астане ночью ожидается гроза. Ночью и утром - туман.

    В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье на юге, в горных районах Алматинской области временами возможна гроза, ветер, порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области может быть пыльная буря. Ветер днем на западе, юге, в центре региона 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На северо-востоке региона ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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    Днем 3 августа на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается ветер днем на севере, порывы 15-20 м/с. Днем по региону возможна сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью в горных районах Жамбылской области возможна гроза, днем на юге, востоке, в горных районах региона - гроза, град. Ветер в горных районах 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    3 августа ночью на севере, востоке Акмолинской области может быть гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке региона ожидается туман. Ветер днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

    В воскресенье в Кызылординской области возможен ветер днем на севере, в центре региона, порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    3 августа на севере, юге, востоке Павлодарской области может быть гроза. Ветер, порывы 15-20 м/с. На севере региона ожидается высокая пожарная опасность.

    Ночью на севере, востоке Акмолинской области возможна гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке региона ожидается туман. Ветер днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем - град, шквал. По области возможна гроза. Ветер на севере, востоке, юге региона 15-20, порывы 23-28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке, юге, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, днем - град, шквал. По области возможна гроза. Ветер на севере, юге, в центре региона 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре региона - чрезвычайная пожарная опасность.

    3 августа на западе, юге Западно-Казахстанской области возможна гроза. Днем на юге, западе, в центре региона ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере региона - туман. Ветер днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    3 августа в области Ұлытау может быть ветер днем на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер днем на юге региона 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье днем в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь, град, шквал. На востоке, в центре, горных районах - гроза. Ветер на востоке, в центре, горных районах региона, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    3 августа на севере, востоке Северо-Казахстанской области возможна гроза. Ночью и утром на юге, востоке региона - туман. Ветер днем на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

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