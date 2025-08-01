Метровую дыру обнаружили на трассе в Жамбылской области
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На республиканской автодороге Мерке - Бурылбайтал выявили локальное повреждение дорожного полотна диаметром около 1 метра, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 31 июля 2025 года в 18:40 при проведении планового патрулирования республиканской автодороги Мерке - Бурылбайтал (км 127+500) работники ДЭУ-37 Жамбылского областного филиала ТОО "КажСервис" зафиксировали дефект дорожного покрытия.
Произошло разрушение слоев дорожной одежды диаметром около 1 метра.
"Установлено, что повреждение образовалось в результате нарушения технологического процесса при выполнении работ по пересечению автомобильной дороги газопроводом методом горизонтального направленного бурения", - отметили в НК "КазАвтоЖол".
Прокладку трубы диаметром 900 мм осуществляла подрядная организация. Заказчиком работ является Управление энергетики акимата Жамбылской области.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте образования дефекта организовали круглосуточное дежурство.
Ранее стало известно, что асфальтовое покрытие дороги в Туркестанской области начало разрушаться через месяц после ремонта. В "КазАвтоЖоле" винят во всем большегрузы. Также в компании пояснили, что ремонт выполнялся в стесненных условиях, так как объездной дороги не предусмотрено.
В июне платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили резким повышением температуры воздуха.
Также в Жамбылской области на участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271294-metrovuyu-dyru-obnaruzhili-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/
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