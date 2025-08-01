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    Метровую дыру обнаружили на трассе в Жамбылской области

    Опубликовано:

    Яма на трассе в Жамбылской области
    Дефект дорожного покрытия. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

    На республиканской автодороге Мерке - Бурылбайтал выявили локальное повреждение дорожного полотна диаметром около 1 метра, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

    Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 31 июля 2025 года в 18:40 при проведении планового патрулирования республиканской автодороги Мерке - Бурылбайтал (км 127+500) работники ДЭУ-37 Жамбылского областного филиала ТОО "КажСервис" зафиксировали дефект дорожного покрытия.

    Произошло разрушение слоев дорожной одежды диаметром около 1 метра.

    "Установлено, что повреждение образовалось в результате нарушения технологического процесса при выполнении работ по пересечению автомобильной дороги газопроводом методом горизонтального направленного бурения", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

    Прокладку трубы диаметром 900 мм осуществляла подрядная организация. Заказчиком работ является Управление энергетики акимата Жамбылской области.

    В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте образования дефекта организовали круглосуточное дежурство.

    Ранее стало известно, что асфальтовое покрытие дороги в Туркестанской области начало разрушаться через месяц после ремонта. В "КазАвтоЖоле" винят во всем большегрузы. Также в компании пояснили, что ремонт выполнялся в стесненных условиях, так как объездной дороги не предусмотрено.

    В июне платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили резким повышением температуры воздуха.

    Также в Жамбылской области на участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия.

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