Метровую дыру обнаружили на трассе в Жамбылской области

На республиканской автодороге Мерке - Бурылбайтал выявили локальное повреждение дорожного полотна диаметром около 1 метра, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 31 июля 2025 года в 18:40 при проведении планового патрулирования республиканской автодороги Мерке - Бурылбайтал (км 127+500) работники ДЭУ-37 Жамбылского областного филиала ТОО "КажСервис" зафиксировали дефект дорожного покрытия.

Произошло разрушение слоев дорожной одежды диаметром около 1 метра.

"Установлено, что повреждение образовалось в результате нарушения технологического процесса при выполнении работ по пересечению автомобильной дороги газопроводом методом горизонтального направленного бурения", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

Прокладку трубы диаметром 900 мм осуществляла подрядная организация. Заказчиком работ является Управление энергетики акимата Жамбылской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте образования дефекта организовали круглосуточное дежурство.

Ранее стало известно, что асфальтовое покрытие дороги в Туркестанской области начало разрушаться через месяц после ремонта. В "КазАвтоЖоле" винят во всем большегрузы. Также в компании пояснили, что ремонт выполнялся в стесненных условиях, так как объездной дороги не предусмотрено.

В июне платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили резким повышением температуры воздуха.

Также в Жамбылской области на участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия.

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