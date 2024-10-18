Казахстанка хотела оставить родного брата без наследства

В Акмолинской области женщина хотела оставить родного брата без наследства матери и даже приняла меры по отчуждению имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Целиноградского района защитила права недееспособного лица, незаконно лишенного наследства близким родственником.

Было установлено, что после смерти матери недееспособного гражданина открылось наследство.

"Однако одна из его родных сестер, скрыв от нотариуса наличие наследника первой очереди, после истечения шести месяцев получила свидетельство о праве на наследство на все наследственное имущество матери, оставив родного брата без наследства", - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района в интересах недееспособного лица подала иск в суд о восстановлении срока для принятия наследства и признании свидетельства о праве на наследство недействительным.

Также надзорный орган оформил ходатайство о наложении ареста на наследственное имущество, поскольку сестра начала принимать меры по его отчуждению.

Иск прокурора был полностью удовлетворен. Недееспособному лицу восстановили пропущенный срок для принятия наследства. Свидетельство о праве на наследство, выданное его сестре, признали недействительным.

Решение суда уже вступило в законную силу.

В Мангистауской области женщина также подала в суд из-за наследства. Дело в том, что земельный участок, который она получила после смерти матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку. Суд отменил это решение.

А в Кызылординской области после смерти мужа казахстанка через суд добилась получения в собственность жилого дома с земельным участком. Там ей восстановили пропущенный срок для принятия наследства.