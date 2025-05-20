Казахстанка получит пенсионные накопления своей матери после ее смерти

Суд, несмотря на истечение срока, помог казахстанке получить наследство ее матери в виде пенсионных накоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по иску гражданки к своему отцу и нотариусу о восстановлении срока для принятия наследства рассмотрел Шуский районный суд.

В 2023 году после смерти наследодателя - матери женщины, никто из наследников в течение 6 месяцев не обратился за выдачей свидетельства о праве на наследство, завещание отсутствует. После смерти открылось наследство в виде пенсионных накоплений.

Наследником первой очереди является истец и ее отец. Нотариус отказал в выдаче свидетельства в связи с истечением срока принятия наследства. Женщина была вынуждена обратиться в суд.

"Истец не обратилась за получением свидетельства о наследстве ввиду незнания законодательства, материальных затруднений, моральной подавленности и состояния здоровья", - установил суд.

Ответчик, законный муж умершей, просил удовлетворить иск и дать дочери возможность получить наследство.

Суд пришел к выводу об уважительности пропуска срока принятия наследства.

Решением суда восстановлен срок для принятия наследства. Женщина признана принявшей наследство. Решение суда уже вступило в законную силу.

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