Спор из-за квартиры после смерти матери довел трех сестер до суда в Таразе

В Таразе разрешили наследственный спор трех сестер из-за квартиры умершей матери. Одна из них обязалась подарить свою долю, а другая - продать, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, объединенное гражданское дело по наследственному спору между тремя сестрами рассмотрел Таразский городской суд.

Поводом для иска стали требования определить доли в квартире, оставшейся после смерти родителей, определить участников приватизации квартиры и признать недвижимость личной собственностью.

Одна из сестер просила суд признать спорную квартиру личной собственностью ее матери, умершей в 2014 году, и устранить от наследования супруга матери, умершего в 2015 году.

В результате примирительных процедур, проведенных судом, стороны пришли к согласию и заключили медиативное соглашение, которое суд утвердил.

Согласно договоренности каждая из сестер признана наследницей 1/3 доли квартиры. Одна из сестер обязалась подарить свою долю другой, ей же продаст свою долю за 3 млн тенге вторая сестра.

Учитывая законность и добровольность условий, суд прекратил производство по делу. Уплаченную госпошлину вернули истцам в полном объеме. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Петропавловске разрешили медиацией спор о разделе наследства - двух жилых домов с земельным участком. До суда наследники не могли достичь соглашения по порядку раздела и стоимости имущества для выплаты компенсации за его долю.

В Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли. Выяснилось, что дом с земельным участком отец завещал только одному из сыновей, а другие были не согласны с этим.