Во всех крупнейших городах Казахстана ожидаются дожди: синоптики рассказали о погоде в пятницу
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По информации синоптиков, в пятницу, 31 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди. Прогноз погоды на последний день июля был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
Жителям Астаны также пообещали дождь. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.
В Шымкенте ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +21-го. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.
Накануне мы писали, что в ближайшие дни на Казахстан опустится долгожданная для многих прохлада - в стране ожидаются похолодание, дожди и грозы.
Также сообщалось, что гроза с дождем и жара +35 градусов вновь ожидаются на большей части Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение.
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- Похолодание, дожди и грозы ожидаются в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270652-vo-vseh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-ozhidayutsya-dozhdi-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-pyatnicu/
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