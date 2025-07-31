Во всех крупнейших городах Казахстана ожидаются дожди: синоптики рассказали о погоде в пятницу

По информации синоптиков, в пятницу, 31 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди. Прогноз погоды на последний день июля был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны также пообещали дождь. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.

В Шымкенте ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +34 градусов, ночью опустятся до +21-го. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.

Накануне мы писали, что в ближайшие дни на Казахстан опустится долгожданная для многих прохлада - в стране ожидаются похолодание, дожди и грозы.

Также сообщалось, что гроза с дождем и жара +35 градусов вновь ожидаются на большей части Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.