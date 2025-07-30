Гроза, ветер и жара: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Гроза, ветер и жара: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

    Гроза с дождем и жара 35 градусов вновь ожидаются на большей части Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    31 июля в Астане ожидаются гроза. Утром также будет туман, днем - град, шквал. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

    В Алматы днем также обещают грозу. Ветер западный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере и востоке Акмолинской области прогнозируют сильный дождь, град, шквал и грозу. Ночью и утром на западе, севере, востоке области будет туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области с порывами 15-20 м/с, временами 25 м/с.

    Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь и гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Гроза также будет ночью в горах Туркестанской области. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Сильный дождь накроет большую часть Актюбинской области. Днем на юге области - град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Непогода также будет в на севере и в центре Кызылординской области: гроза, шквал, пыльная буря, на севере области град. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    31 июля ночью на севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области - гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на востоке Атырауской области будет гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    А вот на юге и западе Западно-Казахстанской области синоптики обещают сильную жару 35 градусов. На юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Гроза, град и шквал накроют почти всей территории области Абай. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    По данным синоптиков, на севере, востоке Костанайской области будет сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Грозу обещают на севере и юге Павлодарской области, а ночью и утром на западе - туман. Ветер юго-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

    31 июля на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, днем - шквал, град и грозу. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    А на юге, в центре, горных районах области Жетісу будет гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.