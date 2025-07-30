Гроза, ветер и жара: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Гроза с дождем и жара 35 градусов вновь ожидаются на большей части Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 июля в Астане ожидаются гроза. Утром также будет туман, днем - град, шквал. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем также обещают грозу. Ветер западный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и востоке Акмолинской области прогнозируют сильный дождь, град, шквал и грозу. Ночью и утром на западе, севере, востоке области будет туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области с порывами 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь и гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза также будет ночью в горах Туркестанской области. Ветер северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь накроет большую часть Актюбинской области. Днем на юге области - град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Непогода также будет в на севере и в центре Кызылординской области: гроза, шквал, пыльная буря, на севере области град. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля ночью на севере области Ұлытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области - гроза, град. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Атырауской области будет гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

А вот на юге и западе Западно-Казахстанской области синоптики обещают сильную жару 35 градусов. На юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, град и шквал накроют почти всей территории области Абай. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков, на севере, востоке Костанайской области будет сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу обещают на севере и юге Павлодарской области, а ночью и утром на западе - туман. Ветер юго-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

31 июля на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, днем - шквал, град и грозу. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

А на юге, в центре, горных районах области Жетісу будет гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

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