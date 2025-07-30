Семь квадратных метров земли мешают достроить многоэтажку в Астане

В Астане 300 дольщиков уже несколько лет не могут дождаться квартир. Построить дом пытается уже третий застройщик, но сроки затягиваются из-за семи квадратных метров земли, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, около трех лет назад в Астане должны были сдать 11-подъездную девятиэтажку. Однако дольщики до сих пор не могут ждут своих квартир. В числе дольщиков - многодетные семьи и пенсионеры, а некоторых из вложившихся уже вовсе нет в живых.

Долгострой находится почти на самой окраине столицы. Астанчане рассказывают, что обошли уже все инстанции. И эти визиты порой заканчивались полицейскими участками и даже больничной койкой.

"Нас даже забирали, арестовывали. Мы такое видели, что в страшном сне не мечтала бы. С инфарктом с Генеральной прокуратуры забирали и экстренно оперировали. Здесь столько людей, столько судеб", - поделилась дольщица Роза Дуйсенбаева.

Телеканал сообщает, что все началось пять лет назад. Первое время строительство действительно вели. Но в какой-то момент остановили. Сейчас застройщики жилого комплекса под следствием. В прошлом году долгострой отдали другому инвестору. Затем третьему. Но и с ним не все гладко.

По словам адвоката дольщиков, темпы и объемы строительно-монтажных работ очень низкие. Застройщику пообещали предоставить земельный участок-донор, однако процесс оформления и передачи затягивается.

В акимате же говорят, что свою работу выполнили. Участок земли новому инвестору выдали. Правда, небольшой клочок на нем принадлежит другому собственнику. И его нужно выкупить. Речь идет о семи квадратных метрах.

"На сегодняшний день выдано, грубо говоря, простыми словами, постановление на этот донор-участок. То есть земля ему выдана. Но имеется процедура по законодательству о выкупе земельных участков, если он принадлежит третьим лицам. В этой связи имеется небольшая проблема. Но в этой части застройщику не мешает строить основной жилой комплекс "Оазис", - сказал главный специалист управления ГАСК акимата Астаны Адильхан Серикбаев.

По договору новый инвестор должен достроить жилой комплекс до конца года. Но из-за спорного клочка земли надежды дольщиков тают с каждым днем.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались и без жилья, и без денег.

Также четыре года назад жители аварийных домов в Алматы попали под программу реновации. Сейчас в районе началось строительство ЖК, однако оно приносит массу неудобств жильцам.

До этого сообщалось, что в Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины.

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