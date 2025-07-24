"Хостел вместо чердака": жильцы алматинской пятиэтажки жалуются на незаконную стройку

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    "Хостел вместо чердака": жильцы алматинской пятиэтажки жалуются на незаконную стройку

    Опубликовано:

    Жильцы на чердаке дома
    Чердак дома. Скриншот из видео: КТК

    В Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины, передает сайт телеканала КТК.

    Как сообщает телеканал, жильцы алматинской пятиэтажки узнали о том, что остались без чердака, когда рабочие затеяли там ремонт. Говорили, шум отбойных молотков не утихал ни днем, ни ночью. От таких работ в одной из квартир даже пошли трещины.

    "Буквально на той неделе, то ли в субботу, то ли в воскресенье, начали бить по стенам. Не помню точно, в какой из дней, появилась трещина в туалете: начиная от пола, заканчивая на кафеле. Это все если начнет трескаться и ломаться, куда нас потом будут расселять, если дом признают аварийным? Это будет страшно", - рассказал один из жильцов дома Тимур Роман.

    Жильцы не сразу смогли попасть на свой чердак. Двери оказались заперты на замок. После нескольких неудачных попыток соседи все же смогли попасть в техническое помещение. Там в это время кипела работа. Как уверяют жильцы, строители активно ломали несущие стены. Они и рассказали, что скоро здесь появится хостел.

    Чердак, где уже неделю идет строительство, - это техническое помещение. Здесь расположены все коммуникации: тут и трубы с отоплением, и электрические щиты. Из-за внезапного ремонта к приборам не подобраться. Местные говорят - попасть на чердак не могут даже сантехники и электрики. Но сейчас в помещение тихо, из-за постоянных жалоб жильцов работы приостановили.

    Соседи стали искать того, что завладел их чердаком. Оказалось, техническое помещение КСК продал еще 20 лет назад. Люди уверяют, согласия на это никто из них не давал. Хозяин чердака отказался говорить на камеру, но пояснил: недвижимость купил недавно и решил навести здесь порядок. Жильцов такой ответ не устроил, и они обратились за помощью в акимат. Там подтвердили, изначально сделка купли-продажи была незаконной.

    "Техническое помещение Орбиты-4, дом 11 было незаконно продано. Почему незаконно? Потому что технический этаж считается общим имуществом. А общее имущество - правовая доля неотделима", - пояснил главный специалист управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Бекежан Алмырза.

    Чиновники помочь жильцам ничем не могут и предлагают обращаться в суд. Юристы подтверждают, что соседям необходимо доказать незаконность всех сделок о продаже технического этажа.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее жители села Жалаулы Павлодарской области пожаловались на сырость в новых домах, которые были построены для пострадавших от паводков семей.

    Также дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жалуются на разруху и зловоние. Они просят признать дом аварийным и снести его.

    А жители элитного микрорайона Алматы пожаловались на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.