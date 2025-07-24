"Хостел вместо чердака": жильцы алматинской пятиэтажки жалуются на незаконную стройку

В Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, жильцы алматинской пятиэтажки узнали о том, что остались без чердака, когда рабочие затеяли там ремонт. Говорили, шум отбойных молотков не утихал ни днем, ни ночью. От таких работ в одной из квартир даже пошли трещины.

"Буквально на той неделе, то ли в субботу, то ли в воскресенье, начали бить по стенам. Не помню точно, в какой из дней, появилась трещина в туалете: начиная от пола, заканчивая на кафеле. Это все если начнет трескаться и ломаться, куда нас потом будут расселять, если дом признают аварийным? Это будет страшно", - рассказал один из жильцов дома Тимур Роман.

Жильцы не сразу смогли попасть на свой чердак. Двери оказались заперты на замок. После нескольких неудачных попыток соседи все же смогли попасть в техническое помещение. Там в это время кипела работа. Как уверяют жильцы, строители активно ломали несущие стены. Они и рассказали, что скоро здесь появится хостел.

Чердак, где уже неделю идет строительство, - это техническое помещение. Здесь расположены все коммуникации: тут и трубы с отоплением, и электрические щиты. Из-за внезапного ремонта к приборам не подобраться. Местные говорят - попасть на чердак не могут даже сантехники и электрики. Но сейчас в помещение тихо, из-за постоянных жалоб жильцов работы приостановили.

Соседи стали искать того, что завладел их чердаком. Оказалось, техническое помещение КСК продал еще 20 лет назад. Люди уверяют, согласия на это никто из них не давал. Хозяин чердака отказался говорить на камеру, но пояснил: недвижимость купил недавно и решил навести здесь порядок. Жильцов такой ответ не устроил, и они обратились за помощью в акимат. Там подтвердили, изначально сделка купли-продажи была незаконной.

"Техническое помещение Орбиты-4, дом 11 было незаконно продано. Почему незаконно? Потому что технический этаж считается общим имуществом. А общее имущество - правовая доля неотделима", - пояснил главный специалист управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Бекежан Алмырза.

Чиновники помочь жильцам ничем не могут и предлагают обращаться в суд. Юристы подтверждают, что соседям необходимо доказать незаконность всех сделок о продаже технического этажа.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители села Жалаулы Павлодарской области пожаловались на сырость в новых домах, которые были построены для пострадавших от паводков семей.

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А жители элитного микрорайона Алматы пожаловались на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

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