"Падает посуда и штукатурка": жильцы аварийных домов бояться остаться без жилья в Алматы

Четыре года назад жители аварийных домов в Алматы попали под программу реновации. Сейчас в районе началось строительство ЖК, однако оно приносит массу неудобств жильцам, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, после того, как строительство началось, алматинцы узнали, что ЖК возводятся не по госпрограмме, а частными фирмами. Тогда люди стали опасаться, что могут вовсе остаться на улице. К тому же люди говорят, что из-за постоянной вибрации двухэтажки, которым больше 60 лет, рассыпаются на глазах.

"Наш дом является ветхим. И в момент, когда здесь работает тяжелая техника, у нас падает посуда, у нас падает штукатурка. Конкретно две строительные компании - это "ВЕК Тумар" и также "ВЕК Partners", которые получили вот эту землю, они не являются участниками программы по реновации жилья. Они просто заняли самые большие участки, на которых не было домов", - рассказал местная жительница Татьяна Саламахина.

Алматинцы жалуются, жить стало невыносимо. Из-за стройки в районе регулярно отключают свет и воду. А еще снесли детские площадки, тротуары, гаражи и мусорные контейнеры. Весь квартал теперь выносит отходы в одно место. Жители уверяют, из-за антисанитарии в домах появились крысы и тараканы.

Чиновники же просят потерпеть. Мол, все неудобства временные и волноваться не стоит. Уверяют, квартир хватит всем. Дома действительно возводят частники, но два комплекса из трех отдадут под нужды владельцев ветхого имущества. Снести старые дома планируют до конца этого года.

"В рамках программы реновации ветхого жилья осуществляется строительство многоэтажного жилого дома со сносом ветхого жилого дома. Они в обязательном порядке проходят градостроительный совет, утвержденный постановлением акимата города Алматы. Программа реновации разработана, сейчас откорректирована на 2021-2025 год. То есть до конца года они должны реализовать", - пояснил представитель управления городского планирования и урбанистики акимата Алматы Айкын Коргасбеков.

По плану после сноса на месте ветхих домов построят жилой комплекс и школу. Жителей пообещали переселить в пределах этого же района. Вот только сам переезд будет поэтапным.

"В рамках программы у нас предусмотрено, что будет производиться переселение этих домов по принципу комната на комнату. Если у них имеется там двухкомнатная квартира, то им предоставляется двухкомнатная квартира. В рамках программы переселение планируется до 2030 года", - сообщил главный менеджер департамента реновации ТОО "ПКС" акимата Алматы Ермек Маханов.

Чиновники уверяют, даже если ветхие дома пострадают из-за тесного соседства со стройкой, они все равно останутся в программе реновации. Но какое-то время жителям придется потерпеть.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины.

До этого жители села Жалаулы Павлодарской области пожаловались на сырость в новых домах, которые были построены для пострадавших от паводков семей.

Также дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жалуются на разруху и зловоние. Они просят признать дом аварийным и снести его.

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