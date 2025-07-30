Астанчан предупредили о массовом отключении воды и света

В разных районах Астаны в ближайшие дни запланирован ряд отключений водоснабжения и электроэнергии, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в разных районах города запланировано отключение холодной и горячей воды.

С 10.00 до 18.00 31 июля:

улица Мынарал, 3;

улица Майкотова;

улица Хмельницкого;

улица Найзакара;

улица Керегетас;

улица Московская, 23.

По 1 августа включительно горячее водоснабжение временно отключат в следующих районах:

проспект Абая, 94а, 96, 96a, 98a, 98б, 98в, 98г, 101, 101/1, 101/2, 103, 105/1;

проспект Абылай хана, 1, 2, 2/1, 2/5, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 5, 5a, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 14, 14 1, 14/2, 15, 15/5, 15/6, 17, 17/1, 19, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 27/1, 27/3, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 41, 41/2, 41/3, 42/1, 43, 43/1;

улица Аммана, 2, 2a, 26, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 21a, 21б;

улица Кошек Батыр, 7;

Макинский переулок 1,3a, 4,6,7,8, 9, 12, 16, 18;

улица Мирная, 7в;

улица Родниковая, 6, 11, 13/1;

улица Рыскулбекова, 7/2, 7/2a;

улица Сарайшык, 13, 13/4;

улица Саргул, 1кв2, 1/1, 2, 2/кв2, 2/2, 23, 2/4, 2/5, 3, 3/1, 4, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

улица Серпер, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20;

улица Шалкыма, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19/1;

улица Эскадрильи Нормандия-Неман, 2, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 33/1, 33/а;

улица Арай, 29, 29а, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 33/1, 33, 35а, 356, 35/1, 48, 49, 50, 54, 58, 60;

улица Асан Кайгы, 1/1, 1/2;

переулок Баглан, 5;

улица Жалайыр, 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8;

улица Кажымукана, 1, 2, 4, 5, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 8/1, 8a, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 12а, 126, 12в, 13, 13а, 136, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/4, 20, 20a, 22, 26, 28, 28/1;

переулок Тесиктас, 1;

улица Токпанова, 1, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/5, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 22a, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68 , 70, 72, 74, 771, 78, 80, 82;

переулок Токырауын, 8, 10, 11, 12;

улица Алиева, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 5, 5/1, 6/12, 10, 11, 12, 17, 19, 21;

улица Бараева, 2, 2/1, 2/2, 2, 26, 4, 4/1, 6, 6/1, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10 13, 10/4, 10/5, 10/6, 14/1, 18, 18/1, 18/2, 26/1, 26/4;

улица Жансугурова, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 7/5, 8, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/За, 10, 10/1, 10/2;

улица Жирентаева, 1, 2, 26, 2в, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/2, 15а, 156, 16, 16/1, 17, 17/, 18, 19, 19/1, 19/3, 20, 20/1, 21, 22, 22/1;

улица Жумабаева, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 13;

улица Кравцова, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 10/4, 14, 14a, 18, 18а, 18/1;

улица Кудайбердиулы, 2, 2/1, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7, 2/ 9, 2a, 26, 2B, 4, 4/3, 4/4, 6, 6/1, 8, 10, 11, 12, 14, 14a, 16, 18, 18a, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26;

улица Куйши Дина, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4, 4/1, 4/2, 4/2a, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 20, 22, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 25/1, 25/2, 26, 26/1, 27, 27/1, 28, 28/1, 35, 36, 36/1, 36/2, 36a, 37, 37a, 371, 38, 38/1, 39, 39/1, 40, 40/1, 41, 42, 42/, 42/2, 42/3, 44, 44/2;

улица Майлина, 1а, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 21, 23, 29/1;

улица Макатаева, 7, 7/2, 7/3, 7a, 9, 9/1, 9/2, 9a;

улица Манаса, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 9а, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 13/2, 15;

улица Петрова, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 17/1, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 23а, 23/1, 24, 24а/1, 246, 24г, 25, 25а, 25/1, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 28/1, 29, 30/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 32/2, 34;

улица Пушкина, 15, 156, 18, 19, 21/1, 23, 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/6a, 27, 276, 27/1, 27/2, 27/3, 37/4, 27/5, 286, 28а/1, 29, 29/1, 29/2a, 29/21, 29/1, 31, 31/1, 33, 33/1.

С 31 по 1 августа включительно горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

улица Калдаякова, 1, 3, 6, 8,8/1, 8/2, 11;

улица А 32, 1, 5;

улица Нажимиденова, 2, 4,4/1, 8.

31 июля с 8.00 до 20.00 еще несколько домов будут без горячей воды:

улица Косшыгулулы, 3/1, 3/2, 7;

улица Е 882, 3а, 5, 15, 15а.

Также был опубликован список адресов, где 31 июля планируется отключение электроэнергии.

Добавим, ранее в связи с проведением планово-профилактических работ, в Астане на различные временные сроки отключали горячую воду по нескольким адресам.

Мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

Кроме того, в Алматы жильцы одного из ЖК уже несколько недель живут без электричества и воды из-за якобы долгов за комуслуги в 6 млн тенге.

Также напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.

Еще перебои с электричеством наблюдались и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

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