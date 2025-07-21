Горячую воду отключат в нескольких районах Астаны на несколько дней
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В связи с проведением планово-профилактических работ, в Астане на различные временные сроки отключают горячую воду по нескольким адресам, передает NUR.KZ.
Как сообщается в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в связи с проведением планово-профилактических работ будет временно отключено горячее водоснабжение по нескольким адресам.
Отметим, что по отдельным улицам воды не будет по несколько дней: с 21 по 25 июля. На части адресов ГВС вернут раньше - 23 июля.
Какие улицы и дома затронет отключение и на какие сроки оно продлится, смотрите в графиках акимата:
Добавим, ранее и жителей некоторых районов Алматы предупредили о временных ограничениях холодной воды из-за замены оборудования на объектах водоснабжения.
Мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.
Также напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.
Кроме того, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.
Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП. Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267217-goryachuyu-vodu-otklyuchat-v-astane-po-neskolkim-adresam/
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