Сразу 10 районов Актау остались без света: горожане требуют мер от властей
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В понедельник, 14 июля, в Актау сразу несколько районов остались без электричества. В управляющей компании заявили о повреждении кабеля, передает Lada.kz.
Жалобы на перебои с электричеством начали поступать в редакцию еще днем, к вечеру без света осталось сразу десять микрорайонов и жилой массив "Ак желкен".
Люди начали писать в соцсетях, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Они отмечают, что в такую жару остались без возможности включить кондиционеры.
"В такой духоте даже находиться тяжело. Какая мы столица? Нам бы на себя хватило, а у туристов только повербанки!" - цитирует издание горожан.
Между тем в ГКП "АУЭС" журналистам заявили, что повреждение кабеля зафиксировано в нескольких точках областного центра, работы по восстановлению продолжаются. Однако назвать точное время завершения ремонтных работ коммунальщики не берутся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265138-srazu-10-rayonov-aktau-ostalis-bez-sveta-gorozhane-trebuyut-mer-ot-vlastey/
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