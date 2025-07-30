Казахстанке из-за пенсии пришлось доказывать, что она 13 лет работала в Китае

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанке из-за пенсии пришлось доказывать, что она 13 лет работала в Китае

    Опубликовано:

    Женщина пасет овец
    Пастух. Иллюстративное фото: zhouyousifang / Getty Images

    Казахстанка доказала, что 13 лет работала в Китае, и добилась учета этого трудового стажа при расчете пенсионных выплат, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению казахстанки об установлении факта трудового стажа рассмотрели в Шуском районном суде.

    При назначении пенсии и определении трудового стажа уполномоченным органом, назначающим пенсию, не был учтен стаж работы женщины пастухом в городе Цзюцюань Аксай-Казахского автономного округа провинции Ганьсу в Китайской Народной Республике. Заявитель работала там в период с 1981 по 1994 годы.

    "Заявитель просила суд установить юридически значимый факт для получения соответствующей пенсии. Представитель уполномоченного органа не возражал в удовлетворении заявления", - отметили в суде.

    Доводы женщины подтверждались в суде справкой, выданной нотариальной конторой в провинции Ганьсу, КНР.

    Суд исследовал все доказательства и принял во внимание то, что у пенсионерки нет другой возможности установить трудовой стаж и увеличить пенсионную выплату.

    Суд удовлетворил заявление и установил факт о том, что казахстанка действительно работала в течение 13 лет пастухом в городе Цзюцюань. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что женщина с 1985 года жила и работала в Казахстане, но из-за предоставления неверных сведений ей прекратили пенсионные выплаты. Павлодарке пришлось обращаться в суд.

    Житель ЗКО через суд добился надбавки к пенсии. Он доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом. Свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники.

    А в области Абай местному жителю для оформления пенсии по возрасту пришлось обратиться в суд и установить факт принадлежности трудовой книжки, так как в ней допустили неточное написание его анкетных данных.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.