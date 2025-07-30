Казахстанке из-за пенсии пришлось доказывать, что она 13 лет работала в Китае

Казахстанка доказала, что 13 лет работала в Китае, и добилась учета этого трудового стажа при расчете пенсионных выплат, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению казахстанки об установлении факта трудового стажа рассмотрели в Шуском районном суде.

При назначении пенсии и определении трудового стажа уполномоченным органом, назначающим пенсию, не был учтен стаж работы женщины пастухом в городе Цзюцюань Аксай-Казахского автономного округа провинции Ганьсу в Китайской Народной Республике. Заявитель работала там в период с 1981 по 1994 годы.

"Заявитель просила суд установить юридически значимый факт для получения соответствующей пенсии. Представитель уполномоченного органа не возражал в удовлетворении заявления", - отметили в суде.

Доводы женщины подтверждались в суде справкой, выданной нотариальной конторой в провинции Ганьсу, КНР.

Суд исследовал все доказательства и принял во внимание то, что у пенсионерки нет другой возможности установить трудовой стаж и увеличить пенсионную выплату.

Суд удовлетворил заявление и установил факт о том, что казахстанка действительно работала в течение 13 лет пастухом в городе Цзюцюань. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что женщина с 1985 года жила и работала в Казахстане, но из-за предоставления неверных сведений ей прекратили пенсионные выплаты. Павлодарке пришлось обращаться в суд.

Житель ЗКО через суд добился надбавки к пенсии. Он доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом. Свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники.

А в области Абай местному жителю для оформления пенсии по возрасту пришлось обратиться в суд и установить факт принадлежности трудовой книжки, так как в ней допустили неточное написание его анкетных данных.

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