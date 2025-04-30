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Казахстанец не мог оформить пенсию из-за трудовой книжки

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Пожилой мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

В области Абай местному жителю для оформления пенсии по возрасту пришлось обратиться в суд и установить факт принадлежности трудовой книжки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению казахстанца об установлении юридического факта принадлежности трудовой книжки рассмотрел Бескарагайский районный суд.

Заявитель мотивировал требования тем, что в настоящее время оформляет документы для получения государственной базовой пенсии по возрасту, однако ему было отказано по причине того, что при заполнении трудовой книжки было допущено неточное написание его анкетных данных.

В связи с возникшими расхождениями ему вернули документы с разъяснением необходимости обращения в суд.

"Суд установил факт, имеющий юридическое значение для заявителя, тем самым защитил его законные права и интересы на своевременное оформление и получение пенсионных выплат", - отметили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области ошибка, допущенная в написании отчества в свидетельстве о рождении 44 года назад, помешала казахстанцу оформить наследство. Суд признал факт допущения грамматической ошибки в отчестве в его свидетельстве о рождении.

А в СКО женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери. Факт родственных отношений все же установили в суде, который удовлетворил заявление гражданки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240685-kazahstanec-ne-mog-oformit-pensiyu-iz-za-trudovoy-knizhki/