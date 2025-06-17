Житель ЗКО через суд добился надбавки к пенсии

Житель ЗКО в суде доказал, что его трудовой стаж больше за счет периода, когда он ухаживал за пожилым отцом, и добился надбавки к пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 67-летний житель Таскалинского района обратился в суд с заявлением об установлении трудового стажа за время ухода за престарелым отцом.

Со слов заявителя, при выходе на пенсию по возрасту ему в трудовой стаж не включили период, когда он не работал из-за необходимости постоянного ухода за пожилым родителем.

Для подтверждения и учета стажа по рекомендации уполномоченного органа мужчина обратился в суд с просьбой установить данный факт, так как это необходимо для получения надбавки к пенсии.

В суде свидетелями выступили односельчане, соседи и родственники заявителя, которые подтвердили, что он действительно ухаживал за престарелым отцом.

"Согласно Социальному кодексу, при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста", - отметили в суде.

Учитывая изложенное, суд нашел доводы заявителя обоснованными и удовлетворил заявление. Решение уже вступило в законную силу.

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